Le prime fiammate d' AFRICA | molto precoci

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 27 aprile 2020) Ormai ci siamo, manca davvero pochissimo. All'orizzonte s'intravede il caldo, quello vero, quello che fa sudare e che preannuncia l'Estate. Queste, al momento, le proiezioni meteo per le prossime settimane. Ridurle al solo caldo d'non è giusto, difatti pare che il leitmotive di maggio possa essere effettivamente la dinamicità dell'atmosfera. In primis perché stiamo parlando di un mese che si prepara a portarci in Estate, in secundis perché quest'anno sembrano davvero esserci tutti i presupposti per sbalzi d'umore disorientanti. Volete un esempio? La prima settimana di maggio. Passeremo dall'instabilità atlantica al caldo d'. Esatto, la prima fiammata arriverà nei primi giorni della cosiddetta "fase 2". I milioni d'italiani che stanno attendendo impazienti di poter mettere le scarpette da running o quella da ciclista, ...