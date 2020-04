Le parole chiave della ripartenza (Di lunedì 27 aprile 2020) Si apre tra poco la cosiddetta Fase 2, che da un lato ci dà grande speranza di ripartire, dall’altro ci preoccupa non poco, perché l’emergenza Covid-19 è tutt’altro che risolta.Quali saranno le parole chiave della ripartenza, quelle con cui dovremo confrontarci al ritorno al lavoro?Quattro parole molto importanti sono a mio avviso resilienza, nuova distanza, ispirazione, reimmaginazione.RESILIENZAResilienza è una parola che viene dal mondo dei metalli, e che significa che un metallo resiste alle forze che vengono applicate, e torna poi ad essere quello che era prima; l’opposto di resiliente è fragile, che si spezza.Nella fase della ripartenza ci sentiremo sicuramente ancora fragili, molto fragili, perché quella a cui siamo chiamati, sia nella vita personale che in quella professionale, è in realtà una fase ... Leggi su huffingtonpost Audizione in Senato di Udir - autonomia scolastica e mobilità straordinaria le parole chiave

Marco Vannini morto testimone chiave brigadiere Amadori : alimentò dubbi su Federico Ciontoli - le sue parole

Le parole chiave per ricostruire dopo l'emergenza coronavirus (Di lunedì 27 aprile 2020) Si apre tra poco la cosiddetta Fase 2, che da un lato ci dà grande speranza di ripartire, dall’altro ci preoccupa non poco, perché l’emergenza Covid-19 è tutt’altro che risolta.Quali saranno le, quelle con cui dovremo confrontarci al ritorno al lavoro?Quattromolto importanti sono a mio avviso resilienza, nuova distanza, ispirazione, reimmaginazione.RESILIENZAResilienza è una parola che viene dal mondo dei metalli, e che significa che un metallo resiste alle forze che vengono applicate, e torna poi ad essere quello che era prima; l’opposto di resiliente è fragile, che si spezza.Nella faseci sentiremo sicuramente ancora fragili, molto fragili, perché quella a cui siamo chiamati, sia nella vita personale che in quella professionale, è in realtà una fase ...

ItaliaViva : Enews 631, lunedì 20 aprile 2020 Buongiorno a tutti. Tre parole chiave per questa settimana che si apre.… - HuffPostItalia : Le parole chiave della ripartenza - AngCarlini : RT @egazette1: #Fase2 . @assistal , sicurezza e sostegno economico le parole chiave Promosso il confronto con la base associativa per indiv… - assistal : RT @egazette1: #Fase2 . @assistal , sicurezza e sostegno economico le parole chiave Promosso il confronto con la base associativa per indiv… - egazette1 : #Fase2 . @assistal , sicurezza e sostegno economico le parole chiave Promosso il confronto con la base associativa… -

Ultime Notizie dalla rete : parole chiave Guardare oltre il coronavirus, le parole chiave della "rinascita" Ekonomia.it Sanificare un’auto: cosa fare, i consigli degli esperti

Il rischio di contagiarsi o di contagiare qualcuno di coronavirus continua a essere alto. Per questo la parola chiave per prevenire tutto è: igiene. Vanno lavati spesso viso e mani, come va fatto ...

Le parole chiave della ripartenza

Si apre tra poco la cosiddetta Fase 2, che da un lato ci dà grande speranza di ripartire, dall’altro ci preoccupa non poco, perché l’emergenza Covid-19 è ...

Il rischio di contagiarsi o di contagiare qualcuno di coronavirus continua a essere alto. Per questo la parola chiave per prevenire tutto è: igiene. Vanno lavati spesso viso e mani, come va fatto ...Si apre tra poco la cosiddetta Fase 2, che da un lato ci dà grande speranza di ripartire, dall’altro ci preoccupa non poco, perché l’emergenza Covid-19 è ...