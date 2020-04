Le migliori spie donne nella storia del cinema

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 27 aprile 2020) La tv pullula didonna, ma i ruoli da super agenti alsembrano ancora pochi. Jennifer López ha dichiarato in un'intervista che questo è un ottimo momento per lavorare con leal. Ha assolutamente ragione, negli ultimi anni lesono diventate le protagoniste, le produttrici e le registe dellestorie - con il suo ritratto dell'adolescenza e delle relazioni tra madre e figlia in Lady Bird, Greta Gerwig, per esempio, è diventata la prima donna a essere nominata a un Oscar come Miglior regista a 12 anni dalla vittoria di Kathryn Bigelow con The Hurt Locker -, ma ci sono ancora alcuni generi e storie che sono dominati da uomini e molti credono che la soluzione sia fare in modo che alcuni dei personaggi più iconici cambino sesso per adattarsi ai nuovi tempi. Il caso più noto è quello di James Bond, ora che è ...