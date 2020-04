Le immagini più belle di Roma deserta negli ultimi giorni di quarantena VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 aprile 2020) Prosegue il nostro viaggio nelle strade deserte diin questidi lockdown. Tra meno di una settimana le vie della città cominceranno ad animarsi un po’, anche se meno di quanto la maggior parte dei cittadini speravano, seppur nel rispetto della distanza, delle regole e sopratutto delle vittime del Coronavirus. Nel visitare i quartieri della città più bella del mondo, che vi abbiamo già mostrato nei precedenti servizi, vi abbiamo mostrato unasurreale, vuota e struggente. Mancavano ancora degli aspetti che non potevamo non mostrarvi, che potete vedere in questo altro meraviglioso, girato da Mauro Pagliacci, Nils Astrologo e Gianmarco Gabrieli. Lepiùdidi) su Il Corriere della Città.