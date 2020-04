“Le conseguenze potrebbero essere permanenti” | le parole dell’infettivologo Matteo

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 27 aprile 2020) Professor Bassetti quali sono gli effetti che lascia il coronavirus in chi l’ha superato? “Qui al San Martino abbiamo già organizzato un’équipe per vedere quali saranno a lungo termine, tra sei mesi, un anno. Per ora li conosciamo solo da 8 settimane. Penso, ma sono solo previsioni mentre stiamo studiando questa malattia, che chi ha avuto sintomi lievi o medi tornerà quello di prima. Magari dopo un po’ di tempo: si registrano a volte per settimane la mancanza di gusto e olfatto o una stanchezza mostruosa, da non farcela ad alzare una gamba o un braccio dal letto. Parliamo infatti di un virus dall’impatto molto forte sul fisico, anche in chi è più giovane. È un po’ come moltiplicare i postumi di un’influenza per due o tre volte”. Sarà così per tutti? “No, per alcuni anziani ...