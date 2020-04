Lazio, Lotito lancia il guanto di sfida: “Gara secca con la Juve, ecco come e quando” (Di lunedì 27 aprile 2020) SPAREGGIO JuveNTUS Lazio- Claudio Lotito, presidente della Lazio, intervistato ai microfoni di “Repubblica“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla potenziale sfida scudetto contro la Juventus. Una gara secca tra Juventus-Lazio, un autentico spareggio scudetto senza play off. Lotito ha ammesso: “Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che…vabbè, l’avete vista. Ma all’andata contro la Juve ho vinto 3-1 e anche in Supercoppa l’ho battuta 3-1. E dovevamo ancora giocare il ritorno”. Spareggio Juventus Lazio, le dichiarazioni di Lotito Il presidente della Lazio ha poi aggiunto: “Per equità, una squadra come l’Inter, che ha 8 punti meno di noi, o l’Atalanta, che ne ha 14 in meno, mi dica lei se devono essere coinvolte”. Motivo per cui sarebbe favorevole ... Leggi su juvedipendenza Lazio - Diaconale : «Parole di Lotito non sono di sfida alla Juventus»

Lotito : "Giochiamo spareggio scudetto"/ "Juventus Lazio in gara secca? Lo farei"

Lotito | “Lazio Juve in partita secca per assegnare lo scudetto” (Di lunedì 27 aprile 2020) SPAREGGIONTUS- Claudio, presidente della, intervistato ai microfoni di “Repubblica“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla potenzialescudetto contro lantus. Una garatrantus-, un autentico spareggio scudetto senza play off.ha ammesso: “Oggi io sono a un punto dallantus, e solo per-Inter che…vabbè, l’avete vista. Ma all’andata contro laho vinto 3-1 e anche in Supercoppa l’ho battuta 3-1. E dovevamo ancora giocare il ritorno”. Spareggiontus, le dichiarazioni diIl presidente dellaha poi aggiunto: “Per equità, una squadral’Inter, che ha 8 punti meno di noi, o l’Atalanta, che ne ha 14 in meno, mi dica lei se devono essere coinvolte”. Motivo per cui sarebbe favorevole ...

DiMarzio : #SerieA, la proposta di #Lotito - _Vito___ : RT @homer_mario: Sta parlando più la Lazio di Lotito seconda in classifica a 13 gare dal termine che il Liverpool a cui mancavano 6 punti p… - aurora_sslazio_ : RT @ccomeneve: Strano che Lotito dica delle cose e vengano travisate e soprattutto che certi 'giornalisti' siano così di parte. Non succede… - Rickyrickyric89 : RT @r_nurra: I debiti col Fisco? Paghiamoli in 20 anni come la Lazio di Lotito - pmfoddanu : RT @marifcinter: Lotito, che non è stato mezzo secondo primo in classifica, sta superando se stesso: col campionato fermo alla 25esima (per… -