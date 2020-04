L’azienda italiana che riapre in sicurezza, imparando dalla Cina (Di lunedì 27 aprile 2020) Una storia italiana che inizia in salita. Come tanti, Venchi ha bruscamente dovuto chiudere tutte le attività. «Abbiamo donato il gelato prodotto da tutti i negozi alle principali strutture ospedaliere vicine ai nostri punti vendita». A parlare è Giovanni Battista Mantelli, co-fondatore dell’azienda piemontese specializzata nella produzione e nella vendita del cioccolato, che continua: «La produzione pasquale in sede è continuata nella speranza che si riaprisse il 4 aprile, a una settimana dalla Pasqua. Volevamo offrire al comparto dei bar pasticceria chiusi per Ateco (codice che classifica le attività commerciali, ndr) non conforme, la possibilità di vendere le nostre specialità solo nella filiera del mercato di nicchia. Purtroppo con lo slittamento a maggio, la maggior parte dei clienti Venchi non ha potuto riaprire ... Leggi su linkiesta Mascherine gratis per tutti : l’azienda italiana tutta al femminile che ha convertito la produzione industriale per il Coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : L’azienda italiana Torrecuso, l'azienda vinicola La Fortezza sconta i vini del 30%, spedizione gratuita e regala mascherine l'eco di caserta