L' avvocato del Diavolo | Charlize Theron e la scena di sesso che fu cancellata dal film

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 aprile 2020) In una sequenza delL'delil personaggio interpretato dasi imbatte in un rapporto a tre, laperò fu tagliata In fase di montaggio fuunadidalL'del: nella sequenza in questionesta cercando Keanu Reeves alla festa organizzata da Eddie Barzoon, qualcuno le dice di averlo visto e di dirigersi in biblioteca. La ragazza troverà ad attenderla uno spettacolo piuttosto rivelatorio per comprendere alcuni aspetti della trama dele del tutto inaspettato. Mary Ann, il personaggio interpretato da, rimane scioccata nel trovare tre persone impegnate in un selvaggio rapporto a tre, rimane a guardarli come posseduta e fugge via soltanto quando uno dei partecipanti le chiede di ...