Lavoro, Catalfo: un app che incroci domanda e offerta anche nel settore agricolo (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Un’app che incroci domanda e offerta anche nel settore agricolo. È l’ipotesi allo studio del Ministero del Lavoro e annunciata dalla Ministra Nunzia Catalfo in occasione di una conferenza organizzata da Uila (Unione italiana dei lavoratori agroalimentari): “ho già sentito l’Anpal, ho sentito la Regione Lazio che ha un’app per l’incrocio della domanda e dell’offerta di Lavoro e stiamo lavorando affinché questo possa essere applicato su tutto il territorio nazionale in brevissimo tempo”. In particolare, “dobbiamo fare in modo – ha aggiunto la Ministra Catalfo – che l’incrocio tra la domanda e l’offerta di Lavoro avvenga in modo trasparente e questo è un tema che stiamo condividendo anche con le parti sociali”. Vista la richiesta di manodopera nel settore ... Leggi su quifinanza Sicurezza sul lavoro : incontro Catalfo - Patuanelli e parti sociali

Nel Decreto Aprile il governo punta con decisione alla tutela dei livelli occupazionali, agendo contemporaneamente su due fronti. Il primo è il sostegno alle imprese dato che, come confermato dal Prem ...

La Ministra: tema del capolarato è centrale, bene la circolare INPS che riconosce diritti previdenziali a molti lavoratori vittime.

