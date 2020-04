L’assalto straniero all’economia italiana

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è in trincea da diverse settimane per vigilare sui rischi di scalate straniere alle aziende strategiche di maggior rilevanza, alle Pmi più dinamiche e ai distretti economici decisivi per l’economia, per l’export e per la tenuta di settori cruciali nella fase dell’epidemia di Covid-19 come l’agroalimentare e il biomedicale. Nelle ultime settimane, infatti, il Copasir si è mosso per indagare su quali potessero essere i comparti economici più a rischio di infiltrazioni dopo le fibrillazioni degli ultimi tempi, prima fra tutte la tempesta finanziaria di marzo, e per vigilare sull’efficacia di norme quali il rafforzamento del golden power da parte del governo M5S-Pd. La nuova disciplina dei poteri speciali è ora applicabile ...