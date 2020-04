Lancia il gatto durante una videoconferenza in diretta su Zoom: politico costretto alle dimissioni (Di lunedì 27 aprile 2020) Ha preso in braccio il suo gatto per farlo vedere agli altri partecipanti alla videochiamata e poi lo ha letteralmente Lanciato fuori dall’inquadratura. È quanto ha fatto Chris Platzer, membro della commissione di pianificazione economica della città di Vallejo, in California, che è stato costretto a dimettersi dopo che il suo gesto – avvenuto in diretta durante una videoconferenza su Zoom con alcuni colleghi – è diventato virale in Rete. Nel video pubblicato online si vede la riunione della commissione del 20 aprile scorso: sono presenti sei persone che discutono tra loro, tra cui anche Platzer. Ad un certo punto gli viene data la parola e lui, evidentemente seccato da qualcosa, interviene dicendo: “Prima di tutto mi piacerebbe presentarvi il mio gatto” e lo si vede prendere in braccio il micio, avvicinarlo alla webcam per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 aprile 2020) Ha preso in braccio il suoper farlo vedere agli altri partecipanti alla videochiamata e poi lo ha letteralmenteto fuori dall’inquadratura. È quanto ha fatto Chris Platzer, membro della commissione di pianificazione economica della città di Vjo, in California, che è statoa dimettersi dopo che il suo gesto – avvenuto inunasucon alcuni colleghi – è diventato virale in Rete. Nel video pubblicato online si vede la riunione della commissione del 20 aprile scorso: sono presenti sei persone che discutono tra loro, tra cui anche Platzer. Ad un certo punto gli viene data la parola e lui, evidentemente seccato da qualcosa, interviene dicendo: “Prima di tutto mi piacerebbe presentarvi il mio” e lo si vede prendere in braccio il micio, avvicinarlo alla webcam per ...

