L'album del giorno: Deep Purple, Come taste the band (Di lunedì 27 aprile 2020) Potevamo scegliere Come disco del giorno Machine Head o anche Deep Purple In Rock. Invece no, abbiamo deciso di accendere i riflettori su un album della band, il decimo in studio, meno noto ma secondo noi straordinariamente bello ed ispirato. E, a suo modo, unico. A cominciare dal dettaglio non proprio trascurabile che alla chitarra non c'è Ritchie Blackmore ma Tommy Bolin, un musicista visionario (ascoltatelo nell'album capolavoro di Billy Cobham intitolato Spectrum), morto a soli 25 anni per un'overdose di alcol e droghe varie. Come taste the band è uno dei dischi più sottovalutati della storia del rock. Certo, quelli erano anni turbolenti per i Deep Purple, e la formazione non era la stessa dell'epico Made in Japan, per intenderci. Alla voce c'era David Coverdale, al basso (e alla voce in tre brani) Glenn Hughes. Detto questo, Come taste the band era ed è ... Leggi su panorama L'album del giorno : The Who - Tommy

"Goliath" arriva dopo l'ultimo album del compositore francese intitolato "The Golden Age", pubblicato 7 anni fa, ed è un anticipo del suo prossimo progetto discografico in uscita nel 2020.

Il nuovo film di Dario Argento, l'attesissimo "Occhiali neri" avrà una colonna sonora firmata dai Daft Punk. A svelarlo, in una intervista a Repubblica, è stato lo stesso regista, da sempre molto atte

