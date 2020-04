La vita dignitosa vale quanto la sopravvivenza (Di lunedì 27 aprile 2020) Stefano Zecchi "La dignità dell'uomo è intangibile": sono queste le parole che aprono la Costituzione della Germania, riprese dal presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble «La dignità dell'uomo è intangibile»: sono queste le parole che aprono la Costituzione della Germania, riprese dal presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble e interpretate così: «È assolutamente sbagliato subordinare tutto alla salvaguardia della vita umana». Questa pandemia ci ha portato a riflettere sulla morte, un evento inevitabile, sempre presente, che ancora nella mia famiglia, di quasi un secolo fa, veniva vissuto come qualcosa di sempre presente, contestualizzato, proprio perché la morte dei familiari, giovani e vecchi, avveniva generalmente in casa. In casa, erano morti i miei nonni e, ancora, i miei genitori. ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 aprile 2020) Stefano Zecchi "La dignità dell'uomo è intangibile": sono queste le parole che aprono la Costituzione della Germania, riprese dal presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble «La dignità dell'uomo è intangibile»: sono queste le parole che aprono la Costituzione della Germania, riprese dal presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble e interpretate così: «È assolutamente sbagliato subordinare tutto alla salvaguardia dellaumana». Questa pandemia ci ha portato a riflettere sulla morte, un evento inebile, sempre presente, che ancora nella mia famiglia, di quasi un secolo fa, veniva vissuto come qualcosa di sempre presente, contestualizzato, proprio perché la morte dei familiari, giovani e vecchi, avveniva generalmente in casa. In casa, erano morti i miei nonni e, ancora, i miei genitori. ...

GUCCYBABY : Forse non vi è chiaro che se tutti facessimo il cazzo che ci pare probabilmente potremmo ritrovarci a non averla pr… - ziaarsenico : RT @ziaarsenico: Qualcuno dica a Giuseppi e alle dementi bimbe di Conte che noi ESSERI UMANI “normali” NON abbiamo solo esigenze ALIMENTARI… - ziaarsenico : Qualcuno dica a Giuseppi e alle dementi bimbe di Conte che noi ESSERI UMANI “normali” NON abbiamo solo esigenze ALI… - italianostr : #Regolarizzazione significa lavoro legale e vita dignitosa per centinaia di miglia di persone, aumento del gettito… - OnlyRossane : farlo vi renderà felici. Il raggiungimento di un obbiettivo non è l’unica cosa che rende la vita dignitosa. -

Ultime Notizie dalla rete : vita dignitosa Il diritto alla vita dignitosa per i malati inguaribili Mi-Lorenteggio Regione Lombardia cambi rotta sulla sanità di montagna

Come Comitato per la Difesa della Sanità di Montagna non abbiamo usato giri di parole per descrivere i rischi presenti in quel Piano. Proporre il trasferimento di tutte le attività chirurgiche da Sond ...

Se muore la musica, perdiamo una parte di noi

Riascolta Se muore la musica, perdiamo una parte di noi di Radio Next. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

Come Comitato per la Difesa della Sanità di Montagna non abbiamo usato giri di parole per descrivere i rischi presenti in quel Piano. Proporre il trasferimento di tutte le attività chirurgiche da Sond ...Riascolta Se muore la musica, perdiamo una parte di noi di Radio Next. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.