“La tecnologia del 5G si usa da oltre un secolo” | basta idiozie | ecco smontate teorie

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) E’ quasi d’obbligo: succede qualcosa di nuovo nel mondo? Deve esserci sicuramente sotto un complotto, perché altrimenti non si spiega. Accade da sempre, dalla notte dei tempi. La teoria del complotto, in genere, nasce da un’insicurezza, dall’incertezza per il futuro, per il destino, dettate in genere dall’ignoranza e dalla mancanza di conoscenza. E sarebbe dunque giustificabile se fossimo ancora nelle caverne e se la nuova ‘cosa’ accaduta fosse, ad esempio, l’invenzione del fuoco. Siamo nel 2020 e la scienza, per fortuna, è arrivata ad un punto tale da averci aperto gli occhi su numerose dinamiche, numerosi fenomeni, numerose nuove sorprendenti tecnologie. Quanto sta accadendo con il Coronavirus, collegato addirittura alla5G, però, è la dimostrazione che a fronte di una scienza che è ...