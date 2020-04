La Serie A riprende a giugno? Si lavora al nuovo calendario (Di lunedì 27 aprile 2020) L’intenzione è quella di completare la stagione. La Serie A è pronta a ripartire. Il 4 maggio via libera agli allenamenti solitari (ma non nei centri di allenamento). Poi la ripresa di gruppo il 18 maggio con tutte le precauzioni. Per la ripresa effettiva la data ipotizzata è tra il 10 e il 12 giugno, a porte chiuse. E’ il piano della Lega di A che ha ottenuto il via libera del Governo. Il premier Giuseppe Conte ha specificato che “il ministro Spadafora è al lavoro con le varie componenti per capire se vi sia la possibilità di riprendere i campionati”. Il ministro allo Sport ha chiarito: “volevamo dare un segnale, ma nulla è ancora scontato. Il protocollo Figc al momento è insufficiente”. Le squadre di Serie A si stanno organizzando sulla base di questo piano. Infatti i club hanno già ... Leggi su laprimapagina Serie A - riprende lo scontro tra i club : una minoranza non vuole tornare a giocare

Maldini : "Mai pensato di andare via dal Milan. Serie A? Bisogna provare a riprendere"

