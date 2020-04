La satira del giorno | specifiche sui funerali

SergioLimaPA : il comparto del turismo è in ginocchio, artisti e teatri stanno vivendo giorni drammatici, la regione siciliana no… - generacomplotti : RT @notiziarioeolie: Cu è cchiù fissa? Cannalivara o cu ci va' dappriessu? di Gianni Iacolino Una delle più famose e diffuse fake news dell… - notiziarioeolie : Cu è cchiù fissa? Cannalivara o cu ci va' dappriessu? di Gianni Iacolino Una delle più famose e diffuse fake news d… - notiziarioeolie : Eolie&Fase 2, 'per noi la palla non è troppo alta...' di Mariano Bruno E’ tempo di guardare avanti. Tre semplici co… - notiziarioeolie : C'è posta per 'Il Notiziario'. 'Lipari&Comune, 'l'Asp e il Genio civile revocano i pareri positivi e la concessione… -

Ultime Notizie dalla rete : satira del Ironia e satira ai tempi del Covid-19: "salt da mat" o sketch per allietare la quarantena? Canal - Il Canal ma non solo Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana Pubblica foto di Conte arrestato, bufera social su assessore Sicilia

L'assessore regionale al Turismo della Sicilia, Manlio Messina, di Fratelli d'Italia, pubblica su Facebook un fotomontaggio con il premier Conte che viene arrestato da due carabinieri, e scoppia la po ...

Minoli, il conduttore che ha cambiato faccia alla Tv

Guzzanti racconta l’uomo che ha inventato il faccia a faccia. Da Agnelli a Gheddafi e Cossiga: interviste memorabili Detto in termini modesti, se è ancora dubitabile che Dio creò il mondo, fu invece c ...

L'assessore regionale al Turismo della Sicilia, Manlio Messina, di Fratelli d'Italia, pubblica su Facebook un fotomontaggio con il premier Conte che viene arrestato da due carabinieri, e scoppia la po ...Guzzanti racconta l’uomo che ha inventato il faccia a faccia. Da Agnelli a Gheddafi e Cossiga: interviste memorabili Detto in termini modesti, se è ancora dubitabile che Dio creò il mondo, fu invece c ...