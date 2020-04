La ricetta della torta della nonna di Renato Ardovino

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 27 aprile 2020) Da non perdere ladi, ladel dolce che tutti conosciamo e che piace a tutti. Con le Torte diaggiungiamo un altro delizioso da preparare, perfetto anche per un compleanno. La pasta frolla con i vari consigli per ottenerla perfetta, la crema pasticcera da forno e in più la decorazione che non solo copre la crema ma che rende laancora più golosa. Non perdete questa e le altre ricette dolci diseguendo anche Food Network e Il dolce mondo di. Ecco laper fare lacon pasta frolla, crema e pinoli. RICETTE– COME SI FA LAIngredienti – Per la pasta frolla: 300 g di farina 00, 100 g di zucchero semolato, 3 tuorli, 100 g di margarina, 150 g di burro, un pizzico di vanillina, 5 g di lievito ...