La questione della riapertura delle Chiese e della celebrazione delle Messe (Di lunedì 27 aprile 2020) "Inaccettabile", "esigiamo": di rado, nelle cronache della Repubblica, si erano registrate queste parole lanciate dall'altra sponda del Tevere. E si' che, dall'inizio della crisi dovuta alla pandemia di coronavirus, i segnali di una forte intesa tra la Roma della politica e quella della Chiesa erano stati forti. Tanto da far parlare di un Tevere mai così stretto. Le indicazioni delle autorità italiane in materia di contrasto al contagio sono state recepite tutte, più o meno, con la decalcomania da parte vaticana: chiusi gli uffici, distanziamento rispettato, mascherine e soprattutto questo: Chiese aperte, ma niente funzioni. Primo a dare a vedere la precisione e la puntualità con cui le indicazioni venivano fatte proprie lo stesso Papa Francesco: solo nel pellegrinaggio alla Salus Populi Romani, solo sulla Piazza per la preghiera per la ... Leggi su agi LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Conte oggi alle Camere dalle 15 per discutere della questione Mes-Eurobond

La questione della riapertura delle Chiese e della celebrazione delle Messe

L'ira dei vescovi per il nuovo decreto di palazzo Chigi che impedisce la celebrazione di riti religiosi a escezione dei funerali. "Inaccetabile" dicono i vescovi con un linguaggio insolitamente duro ...

