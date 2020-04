La protesta di parrucchieri e centri estetici per la riapertura il primo giugno (Di lunedì 27 aprile 2020) La cura della persona resterà sul binario del fai da te, in barba alla fase due. Anche dopo il 4 maggio, infatti, resteranno “sospese le attività inerenti servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti”. Secondo le indiscrezioni si immagina una riapertura da giugno, ma questo – secondo il segretario di Confartigianato Cesare Fumagalli – si tradurrebbe in una perdita economica di 1.078 milioni di euro, pari al 18,1% del fatturato annuo mettendo a rischio il lavoro di 49mila addetti del settore. La protesta di parrucchieri e centri estetici per la riapertura il primo giugno “Con senso di responsabilità – sostiene Fumagalli – abbiamo elaborato e presentato tempestive proposte dettagliate su come tornare a svolgere queste attività osservando scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie ... Leggi su nextquotidiano Parrucchieri estetisti chiusi - 1 giugno Fase 2/ A Padova si incatenano per protesta

Coronavirus - Zaia : "I parrucchieri hanno tutte le ragioni a protestare"

