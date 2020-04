La principessa Diana, le foto del 1991 oltre il protocollo (e tutto l’amore per Harry) (Di lunedì 27 aprile 2020) Che Diana non abbia mai avuto un debole per il protocollo reale lo sapevamo già. Ma un video finito online non fa che ricordarcelo. È il 1991 e la principessa del popolo ha accompagnato Harry, il secondogenito nato nel 1984, a scuola per il giorno genitori-figli. E la tradizione della Wetherby School è organizzare una serie di gara sportive davanti alle quali Lady Diana non si è tirata indietro. Leggi su vanityfair Principessa Diana/ Pavarotti : "il più bel simbolo di umanità e d'amore per il mondo"

Un vecchio filmato finito online ricorda una bellissima giornata madre-figlio, quando Lady Diana disobbediva al protocollo dei Windsor e i figli si divertivano tantissimo: «Per rendere felici i suoi r ...

Un vecchio filmato finito online ricorda una bellissima giornata madre-figlio, quando Lady Diana disobbediva al protocollo dei Windsor e i figli si divertivano tantissimo: «Per rendere felici i suoi r ...