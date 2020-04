La presidenza del consiglio manda tutti in ferie. Ma il sindacato già protesta (Di lunedì 27 aprile 2020) ferie da smaltire entro maggio o al più tardi settembre. Divieto di straordinari. In due ordini del giorno firmati oggi la presidenza del consiglio dei Ministri obbliga il personale a frequentare il meno possibile gli uffici. Ma i sindacati insorgono: "Le ore aggiuntive previste dal predetto art.18 Leggi su iltempo Serie C - la minaccia del patron : “Se decidono di ricominciare mi dimetto dalla presidenza”

La Presidenza del Consiglio risponde all’Anpi : «Non siete stati esclusi dalle celebrazioni del 25 aprile»

Matteo Salvini e la presidenza del comitato scientifico della Fondazione Sciacca (Di lunedì 27 aprile 2020)da smaltire entro maggio o al più tardi settembre. Divieto di straordinari. In due ordini del giorno firmati oggi ladeldei Ministri obbliga il personale a frequentare il meno possibile gli uffici. Ma i sindacati insorgono: "Le ore aggiuntive previste dal predetto art.18

Ultime Notizie dalla rete : presidenza del La presidenza del consiglio manda tutti in ferie. Ma il sindacato già protesta Il Tempo Conte: «I parrucchieri riapriranno il 1° giugno». Scatta la rivolta social, tra ironia e amarezza

Domenica 26 aprile il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto la conferenza stampa in diretta per illustrare il DPCM della Fase Due. Dal 4 maggio, ha annunciato il premier, ...

Nasce l’acceleratore del retail Retail Hub. Che lancia un round da 200 mila euro

Massimo Volpe, (presidente di Firae e membro della commissione sul voice commerce del MIT), Antonio Ragusa (docente di digital marketing di Talent Garden) e Paolo Intermite (director di Alkemia Capita ...

Domenica 26 aprile il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto la conferenza stampa in diretta per illustrare il DPCM della Fase Due. Dal 4 maggio, ha annunciato il premier, ...