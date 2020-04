La Nuova Zelanda ha vinto la battaglia contro il Covid-19

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 27 aprile 2020) Mentre in Italia si passa alla Fase 2 con una transizione non priva di polemiche e nel resto d’Europa si comincia a ragionare sulle possibili riaperture, dall’altra parte del mondo arrivano buone notizie. Il primo ministro neozelandese, Jacinda Ardern, ha infatti dichiarato che, nel Paese, si è arrestata la trasmissione inllata del virus tra gli abitanti: ieri è stato registrato appena un nuovo caso di nuovo coronavirus. Un’evidenza che ha portato laad allentare il lockdown e riavviarsi verso la normalità, anche se con attenzione. «Abbiamola» sintetizza la premier «ma dobbiamo rimanere vigili e proseguire su questa strada». Nellafase infatti sono autorizzate le riaperture dei piccoli commercianti, dei ristoranti, e di alcune scuole. Le scuole, in particolare, riapriranno ...