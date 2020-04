La Nuova Zelanda dichiara "vinta la battaglia" sul Covid-19

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 aprile 2020) Laannuncia di aver fermato il contagio da coronavirus. Dopo aver registrato meno di 10 casi al giorno, uno solo ieri, la premier Jacinta Arden ha detto che il Paese ha per il momento “vinto la”. “Ma dobbiamo rimanere vigili se vogliamo che continui ad essere così”, ha aggiunto. Da domani riprenderanno alcune attività economiche non essenziali, servizi sanitari e scolastici. Ma ai cittadini viene raccomandato ancora di stare a casa. “Riapriamo l’economia ma non la vita sociale delle persone “ha detto ancora Arden. Laha riportato meno di 1500 casi di-19 e 19 decessi.