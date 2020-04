La ministra dei Trasporti chiarisce: «Non si possono raggiungere le seconde case» (Di lunedì 27 aprile 2020) Intervistata a La vita in diretta su Raiuno la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha chiarito la questione sugli spostamenti verso le seconde case. Dopo la fuga in avanti del Veneto di Zaia, il quale ha deciso di firmare un’ordinanza che permetta ai cittadini di recarsi nelle seconde case (purché siano all’interno della regione), la De Micheli chiarisce che il limite di spostamento verso le seconde case rimane nell’ambito del nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 4 maggio. La questione era stata sollevata per via dell’assenza di direttive chiare in merito nel nuovo testo diffuso – che potrebbe ancora essere modificato prima dell’ingresso in vigore – dopo il discorso di Conte di ieri sera. LEGGI ANCHE >>> Palazzo Chigi chiarisce: «I congiunti sono anche i fidanzati ... Leggi su giornalettismo Il Pd prepara un ‘piano per l’infanzia’. La ministra Bonetti : “Sì alla riapertura dei centri estivi”

L’intervento della Ministra per la Famiglia - Elena Bonetti davanti alle voci dei bambini

Milano. Sala ha indicato i componenti dei consigli di amministrazione delle partecipate A2a e ATM (Di lunedì 27 aprile 2020) Intervistata a La vita in diretta su Raiuno ladelle Infrastrutture e deiPaola De Micheli ha chiarito la questione sugli spostamenti verso le. Dopo la fuga in avanti del Veneto di Zaia, il quale ha deciso di firmare un’ordinanza che permetta ai cittadini di recarsi nelle(purché siano all’interno della regione), la De Micheliche il limite di spostamento verso lerimane nell’ambito del nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 4 maggio. La questione era stata sollevata per via dell’assenza di direttive chiare in merito nel nuovo testo diffuso – che potrebbe ancora essere modificato prima dell’ingresso in vigore – dopo il discorso di Conte di ieri sera. LEGGI ANCHE >>> Palazzo Chigi: «I congiunti sono anche i fidanzati ...

6000sardine : I diritti della persona vanno riconosciuti a prescindere dall'utilità materiale. Al governo chiediamo la regolarizz… - TeresaBellanova : Il Mes senza condizionalità è un risultato importante portato a casa dal governo. Adesso utilizziamo quelle risorse… - Avvenire_Nei : #coronaVirus La #Fase2 dei bambini? Dimenticata. La ministra @elenabonetti anche a loro la mascherina - mebufalino : RT @giornalettismo: La ministra dei #trasporti ha chiarito a La vita in diretta non si possono raggiungere le #secondecase a partire dal #4… - doctorgis84 : RT @giornalettismo: La ministra dei #trasporti ha chiarito a La vita in diretta non si possono raggiungere le #secondecase a partire dal #4… -

Ultime Notizie dalla rete : ministra dei Il ministro Bellanova boccia il piano del governo per la Fase 2 AGI - Agenzia Italia Covid 19, parte la fase 2: convivenza con il virus. Ecco il piano

Fase 2. Conferenza stampa del premier Giuseppe Conte questa sera – dopo un pomeriggio di incontri con gli enti locali e un ultimo passaggio della cabina di regia con le Regioni- per illustrare il nuo ...

Vietato andare nella seconda casa: la conferma di De Micheli

«Non si possono raggiungere le seconde case, in attesa che i risultati di contenimento migliorino. Nelle altre regioni si potrà andare solo o per motivi personali seri, oppure per lavoro nelle attivit ...

Fase 2. Conferenza stampa del premier Giuseppe Conte questa sera – dopo un pomeriggio di incontri con gli enti locali e un ultimo passaggio della cabina di regia con le Regioni- per illustrare il nuo ...«Non si possono raggiungere le seconde case, in attesa che i risultati di contenimento migliorino. Nelle altre regioni si potrà andare solo o per motivi personali seri, oppure per lavoro nelle attivit ...