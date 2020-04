La Lega va all'attacco: "Congiunti chi? si vieta anche di amare" (Di lunedì 27 aprile 2020) "Non si comprende quale sia la ragione per la quale il decreto del premier non consideri necessari gli spostamenti per incontrare il proprio fidanzato, o la propria fidanzata. A meno che non si debbano ricomprendere anch'essi nella nozione di 'Congiunti'". Vanno dritti al punto, i deputati della Lega Paolo Tiramani e Alessandro Giglio Vigna, firmatari di un'interrogazione nella quale sui chiede al presidente del Consiglio "ci faccia capire la ratio secondo la quale è possibile, giustamente, far visita ai parenti all'interno della propria regione ma non alla propria fidanzata o fidanzato, se abitano al di fuori del Comune di residenza". "Ci auguriamo - riprendono - sia stata l'ennesima svista del premier e del suo pagatissimo staff, altrimenti solo una mente disturbata - sono sempre le parole dei parlamentari della Lega - sarebbe in grado di partorire una perla di queste ... Leggi su agi Coronavirus - Legambiente : “No all’ipoclorito di sodio per sanificare le strade”

4 fasi dell'emergenza/ Allegato DPCM Fase 2 : spiegati i diagrammi di flusso 26 aprile

Sondaggi politici - la Lega perde consensi : la critica alla leadership di Matteo Salvini (Di lunedì 27 aprile 2020) "Non si comprende quale sia la ragione per la quale il decreto del premier non consideri necessari gli spostamenti per incontrare il proprio fidanzato, o la propria fidanzata. A meno che non si debbano ricomprendere anch'essi nella nozione di ''". Vanno dritti al punto, i deputati dellaPaolo Tiramani e Alessandro Giglio Vigna, firmatari di un'interrogazione nella quale suiede al presidente del Consiglio "ci faccia capire la ratio secondo la quale è possibile, giustamente, far visita ai parenti all'interno della propria regione ma non alla propria fidanzata o fidanzato, se abitano al di fuori del Comune di residenza". "Ci auguriamo - riprendono - sia stata l'ennesima svista del premier e del suo pagatissimo staff, altrimenti solo una mente disturbata - sono sempre le parole dei parlamentari della- sarebbe in grado di partorire una perla di queste ...

M5S_Europa : Il tribunale è stato chiaro: il vicesegretario della #Lega Crippa è stato condannato per “incitamento all’odio”, pe… - capuanogio : L'assemblea della Lega @SerieA ha confermato all'unanimità (20 società su 20) l'intenzione di portare a termine la… - borghi_claudio : @Mr_GoghVincent @NicolaDePasqua6 Ah ma basta chiedere. Sono entrato in lega nel 2014 e prima del 2011 non avevo cap… - fisco24_info : La Lega va all'attacco: 'Congiunti chi? si vieta anche di amare': 'Non si comprende quale sia la ragione per la qua… - MakeDavero : @Gianni_Pisa Un'azienda con 50k€ di capitale non ha i mezzi per fare una commessa da 30mil€! E quindi invece di da… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega all La Lega va all'attacco: "Congiunti chi? si vieta anche di amare" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Fase 2, Rixi, Lega,: «Subito sospensione dei contributi Art per le imprese della logistica»

In questo quadro drammatico, sono necessarie misure urgenti di sostegno al comparto». La Lega ha presentato un'interrogazione urgente al ministro De Micheli per sapere quali ragioni ci siano a monte d ...

La Lega va all'attacco: "Congiunti chi? si vieta anche di amare"

Interrogazione di alcuni deputati: Conte chiarisca la ratio del permesso di far visita ai parenti ma non ai fidanzati, contenuta nel nuovo dpcm ...

In questo quadro drammatico, sono necessarie misure urgenti di sostegno al comparto». La Lega ha presentato un'interrogazione urgente al ministro De Micheli per sapere quali ragioni ci siano a monte d ...Interrogazione di alcuni deputati: Conte chiarisca la ratio del permesso di far visita ai parenti ma non ai fidanzati, contenuta nel nuovo dpcm ...