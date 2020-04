La Juventus prepara le pedine di scambio: affari con la Fiorentina, sullo sfondo l’Atalanta (Di lunedì 27 aprile 2020) La Juventus (in attesa di decisioni sulla ripresa del campionato) sta programmando il futuro con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte. Considerando l’emergenza che sta attraversando anche il calcio italiano, sarà sicuramente un mercato povero e per questo motivo servirà muoversi tramite scambi. Sembra molto difficile il sacrificio dal punto di vista economico per Federico Chiesa, grande obiettivo del club bianconero, improbabile un’offerta cash in grado di accontentare la Fiorentina. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ un ruolo fondamentale potrebbero averlo alcune contropartite. Stiamo parlando di Cristian Romero, Luca Pellegrini e Rolando Mandragora, il club viola sarebbe interessato ai primi due. Sull’attuale calciatore del Genoa occhi anche dell’Atalanta che potrebbe inserirsi ... Leggi su calcioweb.eu Milik come Higuain : la Juventus prepara un nuovo sgarro al Napoli

Thomas alla Juventus?/ Calciomercato : si prepara l'assalto al gioiello dell'Atletico

Icardi alla Juventus?/ Calciomercato - l'Atletico prepara l'offerta : contatti avviati (Di lunedì 27 aprile 2020) La(in attesa di decisioni sulla ripresa del campionato) sta programmando il futuro con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte. Considerando l’emergenza che sta attraversando anche il calcio italiano, sarà sicuramente un mercato povero e per questo motivo servirà muoversi tramite scambi. Sembra molto difficile il sacrificio dal punto di vista economico per Federico Chiesa, grande obiettivo del club bianconero, improbabile un’offerta cash in grado di accontentare la. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ un ruolo fondamentale potrebbero averlo alcune contropartite. Stiamo parlando di Cristian Romero, Luca Pellegrini e Rolando Mandragora, il club viola sarebbe interessato ai primi due. Sull’attuale calciatore del Genoa occhi anche dell’Atalanta che potrebbe inserirsi ...

CalcioWeb : La #Juventus prepara le pedine di scambio: affari con la #Fiorentina, sullo sfondo l'#Atalanta - - infoitsport : Cristiano Ronaldo, Mario Sconcerti svela come la Juventus si prepara il dopo CR7 - EMIGOAL : RT @capuanogio: Sconcerti sul #CorSera: la #Juventus prepara il dopo #CR7 inseguendo #Icardi. Matrimonio perfetto per valorizzare anche #Dy… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Sconcerti sul #CorSera: la #Juventus prepara il dopo #CR7 inseguendo #Icardi. Matrimonio perfetto per valorizzare anche #Dy… - capuanogio : Sconcerti sul #CorSera: la #Juventus prepara il dopo #CR7 inseguendo #Icardi. Matrimonio perfetto per valorizzare a… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus prepara La Juve prepara il colpaccio: le possibili sorprese di mercato Virgilio Sport Calciomercato Juventus, sorpasso sul Real Madrid per Haaland

Solo qualche mese fa Erling Haaland si è trasferito dal Salisburgo al Dortmund per 45 milioni di euro, ma nel giro di 6 mesi potrebbe cambiare nuovamente casacca in maniera clamo ...

Fiorentina, pronto un maxi rinnovo per Chiesa

L'assalto a Federico Chiesa è partito da tempo, ma la Fiorentina si sta attrezzando per resistere. O almeno per rendere il più indolore possibile una partenza, che pare comunque abbastanza probabile.

Solo qualche mese fa Erling Haaland si è trasferito dal Salisburgo al Dortmund per 45 milioni di euro, ma nel giro di 6 mesi potrebbe cambiare nuovamente casacca in maniera clamo ...L'assalto a Federico Chiesa è partito da tempo, ma la Fiorentina si sta attrezzando per resistere. O almeno per rendere il più indolore possibile una partenza, che pare comunque abbastanza probabile.