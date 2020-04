“La dieta di Fiorella Mannoia | eccome come è dimagrita di 16 kg”

Leggi su bufale

(Di lunedì 27 aprile 2020) Non esiste alcunadie la cantante è abbastanza in forma da non dover perdere 16 kg. Lo diciamo con assoluta sicurezza in quanto la stessaha denunciato una campagna pubblicitaria non autorizzata in cui si ritrovatestimonial di una linea di prodotti dietetici. Una campagna,al stessa cantante afferma, che in realtà si rivela una truffa. Il fenomeno è lo stesso che in passato ha colpito Jovanotti, Marco Baldini, Enrico Brignano, Enrico Lucci e tanti altri: il nome di un personaggio famoso viene usato per campagne pubblicitarie che fanno riferimento al trading, ma senza l’autorizzazione del diretto interessato. Lo scopo è quello di ottenere credibilità grazie al volto noto, usatotestimonial per attirare le persone più ingenue che si “fidano” della ...