La cultura non va abbandonata, il governo si svegli dal suo torpore (Di lunedì 27 aprile 2020) Caro Battista, raccogliamo l’appello di stamattina sul Corriere per un Fondo della cultura ma rivendichiamo di essere stati la prima forza politica a proporlo fattivamente in parlamento. Nonostante Conte non abbia menzionato i luoghi della cultura, gli spettacoli e i lavoratori dell’industria culturale nella conferenza stampa di ieri sera, la cultura deve poter avere una “Fase 2”, una programmazione per garantire la riapertura delle imprese, il lavoro degli addetti e la fruizione da parte degli utenti. La cultura vale 1 milione e mezzo di occupati e muove fino al 16% del PIL. Ogni euro investito in cultura ne attiva 3 in altri settori. Abbiamo portato avanti una guerriglia parlamentare, con emendamenti, atti e risoluzioni, ma il governo ha mantenuto la propria impostazione, con interventi minimi o nulli. Fratelli d’Italia è riuscita, su proprio ... Leggi su secoloditalia Archeologia - Paestum protagonista sul canale Youtube del Mibact per “La cultura non si ferma”

Feltri : “Non sono un razzista”. La Meloni lo difende : “Uomo di grande cultura”

Il leghista Sofo : “Feltri ha ragione - meridionali inferiori : strutturalmente - non culturalmente” (Di lunedì 27 aprile 2020) Caro Battista, raccogliamo l’appello di stamattina sul Corriere per un Fondo dellama rivendichiamo di essere stati la prima forza politica a proporlo fattivamente in parlamento. Nonostante Conte non abbia menzionato i luoghi della, gli spettacoli e i lavoratori dell’industriale nella conferenza stampa di ieri sera, ladeve poter avere una “Fase 2”, una programmazione per garantire la riapertura delle imprese, il lavoro degli addetti e la fruizione da parte degli utenti. Lavale 1 milione e mezzo di occupati e muove fino al 16% del PIL. Ogni euro investito inne attiva 3 in altri settori. Abbiamo portato avanti una guerriglia parlamentare, con emendamenti, atti e risoluzioni, ma ilha mantenuto la propria impostazione, con interventi minimi o nulli. Fratelli d’Italia è riuscita, su proprio ...

Capezzone : L’intolleranza comunista è sempre quella. Anni a far finta di dire che c’erano solo “avversari e non nemici”, e poi… - massimobray : “Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di comprender… - dariabig : Quando nessuno sa niente l’unica è credere agli scrittori. #Fase2 @paologiordano - RmiracleS3 : @ausoloda @gabry_1995 Intanto cara @ausoloda mi preme dirle che il discorsetto da 20 secondi fa vedere solo quanta… - ciammina : 97 annata di sfigati assurdi: ultimi a non avere il bonus cultura + nell'anno in cui abbiamo compiuto 16 anni hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : cultura non Cultura non è star sopra un albero. Mejerchol'd e il teatro dell'avvenire Teatro e Critica I musei e le biblioteche riaprono il 18 maggio. Il nuovo Decreto di Giuseppe Conte per la Fase 2

L'Italia della cultura ha una data. Anche i musei, così come le biblioteche e le mostre, potranno il 18 maggio. Ad annunciarlo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ora resta da capire quali ...

Il Coronavirus e la riapertura dei siti culturali: “Si tuteli la salute del personale”

Dalle organizzazioni sindacali Uil, Cobas-Codir e Ugl arrivano critiche sul tema della gestione dei beni culturali in Sicilia ...

L'Italia della cultura ha una data. Anche i musei, così come le biblioteche e le mostre, potranno il 18 maggio. Ad annunciarlo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ora resta da capire quali ...Dalle organizzazioni sindacali Uil, Cobas-Codir e Ugl arrivano critiche sul tema della gestione dei beni culturali in Sicilia ...