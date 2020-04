La biografia di Harry e Meghan | raccontano i motivi dell’addio alla corona

Leggi su bigodino

(Di lunedì 27 aprile 2020)sono probabilmente i reali più discussi da molto tempo. Dopo il loro addioinglese, sono stati molto criticati e commentati, sia dal popolo che dcasa reale stessa. Ora hanno deciso di dire la loro versione dei fatti, spiegando i loroin unache racconta tutta la vicenda. Thoroughly Modern: The Real World of, ecco il nome dellache i due ex reali stanno per pubblicare e che racconta il loro punto di vista su tutta la vicenda che li ha riguardati. L’autore, infatti, pare abbia goduto della collaborazione dei Duchi di Sussex prima del loro addio, quindi quando ancora erano a Buckingham Palace. Il libro uscirà il prossimo 11 agosto in libreria e promette di far tremare la casa reale. A firmare il libro vediamo i nomi della ...