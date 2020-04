Karol: un Papa rimasto uomo, la fiction torna su Canale 5 (in versione film) (Di lunedì 27 aprile 2020) Karol: Un Papa rimasto uomo, la vecchia fiction in versione film su Papa Giovanni Paolo II, in onda martedì 28 aprile alle 21:30 su Canale 5. Trama e trailer Stasera, martedì 28 aprile, Canale 5 ripropone la sua fiction “Karol: Un Papa rimasto uomo“, sequel della fiction andata in onda la scorsa settimana. Si tratta della biografia di Papa Giovanni Paolo II, che racconta la vita di Karol Wojtyla da quando è diventato Papa, fino alla sua morte. La versione che andrà in onda martedì sarà in un formato più breve adatto a una serata, la fiction è una co-produzione italo-polacca, invece, era composta da due puntate. La miniserie è stata prodotta nel 2006 ed è stata diretta dal regista Giacomo Battiato. Ecco un promo:  Karol – Un Papa rimasto uomo, la trama del film in onda stasera ... Leggi su dituttounpop Ascolti tv - dati auditel martedì 21 aprile. Sfida tra Karol – Un Uomo Diventato Papa e Stasera Laura

Karol Wojtyła/ Papa Giovanni Paolo II dall'infanzia alla beatificazione

