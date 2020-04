Juventus | il padre di Higuain sul futuro del Pipita | “ho sentito tante bugie | vi dico la

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) In casacontinua a tenere banco ildell’attaccante Gonzalo. Ilha deciso di tornare in Argentina a causa dell’emergenza Coronavirus e non sarebbe intenzionato a tornare in Italia per la ripresa della preparazione per motivi personali ma anche di rapporti con il club bianconero. Suldel calciatore ha parlato ilai microfoni di “LM Nequen”: “Tutto quello che si dice non è vero. Posso dirvi una cosa: Gonzalo rimarrà allaperché ha ancora un anno e mezzo di contratto e lo rispetterà, concluderà il suo ciclo alla Juve previsto dal contratto attuale”. “Dopo quel periodo, prenderà la decisione che riterrà più opportuna perché tornerà proprietario del cartellino. Questa è la realtà e ciò che ...