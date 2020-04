Juventus e Artissima | online nuove iniziative per i giovani

(Di lunedì 27 aprile 2020) Anche in questo periodo così difficile che sta vivendo il nostro Paese ormai da qualche settimana lapensa ai più piccoli. ’ infattia questo link una speciale iniziativa diJunior, il progetto nato 2 anni fa dalla collaborazione fra, che per le prossime due settimane vuole regalare nuovi stimoli ai bambini, per … L'articoloper iè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

juventusfc : #ArtissimaJunior… è online! ?? - juventusheroes : RT @juventusfc: #ArtissimaJunior… è online! ?? - macmax22 : RT @juventusfc: #ArtissimaJunior… è online! ?? - jusc26 : RT @juventusfc: #ArtissimaJunior… è online! ?? - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Artissima

Tutto Juve

Oggi è una giornata importante per Artissima e Juventus, e anche per tutti i più giovani appassionati d’arte. E’ infatti online a ...Da oggi sul sito di Artissima un’iniziativa speciale per i più giovani: sviluppate la vostra creatività! Oggi è una giornata importante per Artissima e Juventus, e anche per tutti i più giovani appass ...