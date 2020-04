Juve, la promessa per Orsolini. Cosa cambierà in estate e come cambia l'accordo col Bologna (Di lunedì 27 aprile 2020) Riccardo Orsolini stava disputando un'ottima stagione con la maglia del Bologna. Il giocatore continua a rimanere in orbita Juventus ma Walter Sabatini, da vecchio volpone qual è, ne ha fatto una valutazione pubblica da 70 milioni di euro. Si parla nuovamente del possibile approdo di Orsolini alla Juventus grazie a una presunta clausola inserita nell'accordo con il Bologna. Secondo calciomercato.com però tra Juve e Bologna ci sarebbe solo una promessa, non scritta. Il Bologna ha solo promesso... Leggi su 90min Juve-Higuain - situazione compromessa : l'ultima confessione del Pipita ai compagni

Secondo calciomercato.com però tra Juve e Bologna ci sarebbe solo una promessa, non scritta. Il Bologna ha solo promesso ai tempi dell'acquisto di Orsolini di avvisare la Juventus in caso di cessione: ...

