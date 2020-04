Iva | diritti d' autore e fondo perduto La ricetta di Gasparri e Papatheu per la cultura

(Di lunedì 27 aprile 2020) Forza Italia ha realizzato un progetto per la, la musica, l’arte e lo spettacolo, messo a punto dai senatori Maurizioe Urania. Si tratta di 10 punti fondamentali per aiutare uno dei settori più colpiti dalla crisi economica dovuta all’emergenza Coronavirus. Le proposte pre

Monemo20 : @fabriziogianguz @INPS_it Idem, mi piacerebbe comportarmi in egual modo con le parcelle da pagare. Questa è l'ennes… - SergioFerrara10 : RT @relativman: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Il Paese va in recessione, con i diritti civili calpestati da più di 40 giorni e lei discet… - melysenda : RT @andreamerloK: @GuidoCrosetto Loro sottovalutano imprese e p.iva. ma.foese noi sopravvalutiamo tutti gli altri. Vedo, sento un popolo sp… - Domenic70913295 : RT @andreamerloK: @GuidoCrosetto Loro sottovalutano imprese e p.iva. ma.foese noi sopravvalutiamo tutti gli altri. Vedo, sento un popolo sp… - Pow_Wow_Indian : RT @andreamerloK: @GuidoCrosetto Loro sottovalutano imprese e p.iva. ma.foese noi sopravvalutiamo tutti gli altri. Vedo, sento un popolo sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Iva diritti

Il Tempo

Forza Italia ha realizzato un progetto per la cultura, la musica, l’arte e lo spettacolo, messo a punto dai senatori Maurizio Gasparri e Urania Papatheu. Si tratta di 10 punti fondamentali per aiutare ...(askanews) - Forza Italia ha realizzato un progetto per la cultura, la musica, l'arte e lo spettacolo, messo a punto dai senatori Maurizio Gasparri e Urania Papatheu. Si tratta di 10 punti fondamental ...