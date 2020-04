Italiani bloccati a Tenerife: “Nostri voli cancellati tre volte, la Farnesina ci ha presi in giro” (Di lunedì 27 aprile 2020) Italiani bloccati a Tenerife: “Nostri voli cancellati tre volte, la Farnesina ci ha presi in giro” “Non lasceremo solo nessun italiano all’estero”. Era il 18 marzo quando il ministro degli Esteri Luigi Di Maio prometteva assistenza ai cittadini Italiani rimasti bloccati in altri paesi a causa della pandemia di Coronavirus che ha sconvolto il mondo. Proprio quel giorno, Sandro Spugnini e la sua famiglia sarebbero dovuti tornare in Italia dalla loro vacanza a Tenerife, dove lui era arrivato alla fine di febbraio. Da quel giorno sono passate quasi 6 settimane, e il commercialista romano che vive a Viterbo è ancora bloccato lì insieme alla compagna e alla figlia. Per tre volte hanno acquistato i biglietti per rientrare in Italia, per tre volte il loro volo è stato annullato. L’ultima ieri: l’ennesimo colpo per chi sperava di ... Leggi su tpi Vergogna Farnesina - i 180 italiani bloccati in Argentina si devono pagare a caro prezzo il ritorno

