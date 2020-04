ISTAT: in Italia gli over 75 sono oltre 7 milioni, i centenari sono 14.456 (Di lunedì 27 aprile 2020) I residenti in Italia che, al primo gennaio 2019, hanno compiuto i 75 anni di età sono oltre 7 milioni (7.058.755), l’11,7% del totale della popolazione, donne nel 60% dei casi: il dato emerge dal report ISTAT “Aspetti di vita degli over 75”. sono oltre 4 milioni e 300 mila (4.330.074) ad aver raggiunto e superato gli 80 anni, 774,5 mila (774.528) ad aver compiuto 90 anni: l’incidenza della popolazione femminile aumenta di 10 punti percentuali tra gli ottantenni e i novantenni, passando rispettivamente dal 63% al 73%. sono 14.456 le persone residenti in Italia che al primo gennaio 2019 hanno compiuto i 100 anni di età, donne nell’84% dei casi. Tra i centenari si contano ben 1.112 semi-super centenari, ovvero persone che hanno compiuto almeno 105 anni, fra le quali la quota di donne sale all’87%. La piramide delle età al ... Leggi su meteoweb.eu Gloria Bellicchi moglie Giampaolo Morelli : l’ex Miss Italia lo ha conquistato così

Inquietante scia luminosa nei cieli d’Italia - avvistata a Roma e in tutto il Nord d’Italia - scoperto il mistero

Ufo avvistato in Italia - i complottisti affermano : “Ha diffuso il Covid19” (Di lunedì 27 aprile 2020) I residenti inche, al primo gennaio 2019, hanno compiuto i 75 anni di età(7.058.755), l’11,7% del totale della popolazione, donne nel 60% dei casi: il dato emerge dal report“Aspetti di vita degli75”.e 300 mila (4.330.074) ad aver raggiunto e superato gli 80 anni, 774,5 mila (774.528) ad aver compiuto 90 anni: l’incidenza della popolazione femminile aumenta di 10 punti percentuali tra gli ottantenni e i novantenni, passando rispettivamente dal 63% al 73%.14.456 le persone residenti inche al primo gennaio 2019 hanno compiuto i 100 anni di età, donne nell’84% dei casi. Tra isi contano ben 1.112 semi-super, ovvero persone che hanno compiuto almeno 105 anni, fra le quali la quota di donne sale all’87%. La piramide delle età al ...

LaPresse_news : Istat: In Italia oltre 7 mln di over 75, il 60% donne - casa1404 : @pierob64 @GuidoCrosetto La metà delle aziende non ha mai chiuso. 16mln di persone hanno lavorato anche durante loc… - Editormanque : RT @Secondowelfare: Secondo il Rapporto sul benessere equo e sostenibile dell'@istat_it, in #Italia aumentano gli #under35 in condizione di… - RolandCezanne : RT @SimoneAlliva: In Italia, nel 2019, un terzo delle famiglie sono composte da una sola persona, dice l’Istat. Dare un lascia passare a ch… - CsrMarisa : RT @Secondowelfare: Secondo il Rapporto sul benessere equo e sostenibile dell'@istat_it, in #Italia aumentano gli #under35 in condizione di… -

Ultime Notizie dalla rete : ISTAT Italia ISTAT: in Italia gli over 75 sono oltre 7 milioni Meteo Web Sars Cov2: alcune cose che dovete sapere

Infatti l’Istat ogni anno codifica tutti i certificati di morte ... che prima della pandemia la situazione economica nazionale e i rapporti di fiducia con la UE erano alquanto malmessi a causa del ...

Istat: In Italia oltre 7 mln di over 75, il 60% donne

Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...

Infatti l’Istat ogni anno codifica tutti i certificati di morte ... che prima della pandemia la situazione economica nazionale e i rapporti di fiducia con la UE erano alquanto malmessi a causa del ...Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...