ISS | Brusaferro | Decessi e casi diminuiscono | ma nel weekend si fanno meno tamponi

rtl1025 : ?? Le visite ai parenti e familiari anziani dovranno esser fatte usando 'grandissima cautela'. Lo ha ribadito il pre… - Adnkronos : #Coronavirus, #Brusaferro (Iss): 'Riapriamo ma se contagi salgono nuovo stop' - agorarai : 'Certamente Covid può tornare in autunno, non è sconfitto. Dobbiamo essere in grado di controllarne la circolazione… - V3lv3tBlu : RT @di_gamala: Silvio Brusaferro volto delle conferenze stampa sul #Covid_19. Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il prof.… - AngelaVillani9 : RT @rtl1025: ?? Le visite ai parenti e familiari anziani dovranno esser fatte usando 'grandissima cautela'. Lo ha ribadito il presidente del… -

ISS Brusaferro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ISS Brusaferro