Intesa Sanpaolo, Messina: proseguiamo con convinzione su offerta UBI (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – “Grazie al sostegno dei nostri azionisti proseguiamo con maggior convinzione nell’offerta di scambio promossa nei confronti di UBI”. Lo afferma il CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in occasione dell’assemblea degli azionisti dell’istituto bancario che ha approvato il bilancio d’esercizio 2019 e la proposta di aumento di capitale per l’offerta pubblica di scambio su UBI. “Un’operazione – ha spiegato Messina – che, nel contesto generato dall’epidemia da Covid-19, acquisisce maggiore valenza strategica e per UBI Banca una prospettiva ancor più rilevante: elevata patrimonializzazione, robusta copertura dei crediti deteriorati, dimensione, diversificazione e capacità di investimento assumono ora ulteriore valore”. “L’operazione andrà avanti anche in presenza ... Leggi su quifinanza Intesa Sanpaolo - via libera a bilancio. Assemblea approva aumento a servizio OPS UBI

