INPS: erogati 2 miliardi di euro con il bonus da 600 euro (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – L’INPS ha posto finora in pagamento oltre 3,4 milioni di “bonus 600 euro”, per una spesa complessiva di circa 2 miliardi. La gran parte delle erogazioni è avvenuta nei giorni dal 14 al 23 aprile e la maggioranza dei pagamenti ha riguardato i lavoratori autonomi (69,5%) e i dipendenti a tempo determinato dell’agricoltura (15,4%), mentre una quota marginale ha interessato i lavoratori dello spettacolo (0,7%), la cui platea è significativamente inferiore alle altre. È quanto emerge dallo studio che inaugura la collaborazione fra INPS e Banca d’Italia finalizzata a monitorare quotidianamente i pagamenti posti a carico dell’INPS in seguito all’emanazione del decreto “Cura Italia”. Le regioni maggiormente interessate dal flusso dei pagamenti sono state la Lombardia, la Puglia e la Sicilia, che hanno ... Leggi su quifinanza Bonus da 600 euro - già erogati dall'Inps oltre 3 milioni di indennità

