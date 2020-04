India | violentata a 17 anni | le autorità la spingono a ritirare la denuncia e lei si

(Di lunedì 27 aprile 2020) Era statada alcuni 17enni, coetanei del suo villaggio. Ma loro insieme al panchayat, il consiglio locale, l’hanno minacciata chiedendole insistentemente dilafatta qualche giorno prima e di accontentarsi di un risarcimento amichevole. I genitori l’hanno trovata impiccata in casa, in un villaggio del distretto di Aligarh, nell’Uttar Pradesh. “Mia figlia si era sentitadue volte”, hato la madre. La vicenda, raccontata dal quotidiano Then Express, racconta un’altra drammatica storia di violenza sulle donne. La madre della 17enne ha raccontato ai giornalisti che, come accade spesso nelle aree rurali, dopo lasi era riunito il panchayat, il consiglio del villaggio, l’organismo assembleare elettivo di primo livello: i violentatori, presenti all’incontro, avevano minacciato la ...

Il Fatto Quotidiano

