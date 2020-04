In Nuova Zelanda il coronavirus è quasi scomparso

HuffPostItalia : La Nuova Zelanda dichiara 'vinta la battaglia' sul Covid-19 - LaStampa : Il paese non ha imposto il coprifuoco, lo ha solo consigliato. Bar e ristoranti sono stati lasciati aperti. Le scuo… - NicolaMorra63 : Ci sono politici e parlamentari virtuosi che hanno deciso di fare un gesto di solidarietà e donare parte del loro s… - LaAndre7 : RT @homersimo: @_libellula70 @LaAndre7 I giapponesi lo hanno fatto in questi giorni , seguiti da Nuova Zelanda , Bulgaria e Grecia . Per d… - Informazioneli5 : RT @HuffPostItalia: La Nuova Zelanda dichiara 'vinta la battaglia' sul Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Zelanda La Nuova Zelanda dichiara "vinta la battaglia" sul Covid-19 L'HuffPost Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

Il motivo della protesta sembra essere collegato alla richiesta di allontanare e isolare le persone risultate positive al Coronavirus all’interno del centro di accoglienza, che risultano essere 16. Su ...

Quando a governare ci sono le donne: la Nuova Zelanda ha vinto la battaglia sul Covid-19, tornano liberi

Un solo caso ieri. La premier Jacinta Arden: “Ma dobbiamo rimanere vigili se vogliamo che continui ad essere così” ...

Il motivo della protesta sembra essere collegato alla richiesta di allontanare e isolare le persone risultate positive al Coronavirus all’interno del centro di accoglienza, che risultano essere 16. Su ...Un solo caso ieri. La premier Jacinta Arden: “Ma dobbiamo rimanere vigili se vogliamo che continui ad essere così” ...