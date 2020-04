In Campania via libera a jogging e il lungomare di Napoli si affolla di sportivi. [VIDEO] (Di lunedì 27 aprile 2020) Anche stasera alle 19,00 in tanti, forse troppi, a praticare jogging sul lungomare di Napoli grazie all’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Sarà possibile convivere con il Covid-19? Vincenzo De Luca da oggi lunedì 27 aprile ha permesso con un’ordinanza firmata i giorni scorsi di praticare attività sportiva in fasce orarie della giornata. La mattina è possibile dalle 6.30 alle 8.30 e la sera dalle 19,00 alle 22,00. Già stamattina il lungomare di Napoli è stato abbastanza frequentato con i primi ‘coraggiosi’ sportivi che hanno ripreso a fare jogging dopo il lockdown durato circa 46 giorni. In Campania via libera a jogging e il lungomare di Napoli si affolla di sportivi. VIDEO Ma quello che vediamo è un lungomare affollato, forse troppo. Indossare la mascherina rende la ... Leggi su 2anews CNA Campania Nord : “Salviamo il commercio concedendo gli spazi pubblici”

Coronavirus - la Campania accelera : mascherine ai bambini e via ai runner

