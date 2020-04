Il tour promozionale della Russia continua grazie a Michele Emiliano (Di lunedì 27 aprile 2020) Michele Emiliano, presidente della Puglia, ringrazia il patriarca di tutte le Russie Kirill per gli aiuti sanitari inviati. Sventola davanti alla telecamera una lettera del capo religioso e ne legge commosso dei brani, con sullo sfondo un’icona – che il governatore chiama un po’ irrispettosamente soltanto «quadro» – di san Nicola che assomiglia stranamente allo stesso Emiliano. E dice, apertamente e candidamente, che questi aiuti – 8 tonnellate di mascherine, termometri, camici, disinfettanti e occhiali, secondo la lista resa pubblica dalla Protezione Civile pugliese – sono arrivati su richiesta esplicita del governatore. Cioè, non sono stati una gentile offerta difficile da rifiutare, ma sono la risposta a una supplica inoltrata a Mosca da Emiliano il 28 marzo. “Dalla Russia con amore”, il tour promozionale dei ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 aprile 2020), presidentePuglia, ringrazia il patriarca di tutte le Russie Kirill per gli aiuti sanitari inviati. Sventola davanti alla telecamera una lettera del capo religioso e ne legge commosso dei brani, con sullo sfondo un’icona – che il governatore chiama un po’ irrispettosamente soltanto «quadro» – di san Nicola che assomiglia stranamente allo stesso. E dice, apertamente e candidamente, che questi aiuti – 8 tonnellate di mascherine, termometri, camici, disinfettanti e occhiali, secondo la lista resa pubblica dalla Protezione Civile pugliese – sono arrivati su richiesta esplicita del governatore. Cioè, non sono stati una gentile offerta difficile da rifiutare, ma sono la risposta a una supplica inoltrata a Mosca dail 28 marzo. “Dallacon amore”, ildei ...

