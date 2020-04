Il testo del nuovo DPCM sulla “fase 2” contro il coronavirus

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il documento integrale, lungo 70 pagine, contiene le misure che saranno in vigore dal 4 al 18 maggio

fanpage : Il Governo dà il via libera alla Fase 2. Ecco il testo integrale del nuovo DPCM #Conte #conferenzastampa #Fase2 - borghi_claudio : @valentina_gnes Secondo lei la 'comprensione del testo' implica quattro voti o uno? Accetta scommesse? - Adnkronos : #Fase2, il testo integrale del #decreto - LameziaClick : Fase 2, ecco il testo del Dpcm con misure in vigore dal 4 al 17 maggio - ViolaJoNera : Il Testo del DPCM del 26 aprile 2020 #CONTEDIMETTITI #congiunti #parrucchieri -

Ultime Notizie dalla rete : testo del

Il governo ha pubblicato il testo completo del nuovo decreto del presidente del Consiglio (DPCM) con le misure della cosiddetta “fase 2” contro il coronavirus. Le nuove misure allentano in parte le re ...ROMA – Nuovo Dpcm (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) firmato dal premier Giuseppe Conte il 26 aprile 2020: dà le linee guide per la Fase 2 del Coronavirus in Italia. Dpcm Fase 2: sc ...