Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello: trama del primo capitolo della saga, in onda stasera su Canale 5 (Di lunedì 27 aprile 2020) Mediaset in queste settimane propone, nelle prime serate, le saghe cinematografiche più appassionanti. In principio fu Italia 1, prima con Harry Potter, poi con Twilight. Poi Canale 5 ha iniziato a trasmettere Pirati dei Caraibi e Fantastici Animali. Questa sera, la rete ammiraglia del Biscione trasmetterà La Compagnia dell’Anello, il primo capitolo della saga de Il Signore degli Anelli, e tratta dall’omonimo romanzo di Tolkien. Nella pellicola troveremo Elijah Wood nei panni di Frodo, Ian McKellen ad interpretare il mago Gandalf e Christopher Lee nella parte di Saruman, il re dei maghi. Sarà presente anche Liv Tyler e Cate Blanchett, rispettivamente nei panni di Arwen e Galadriel, così come Viggo Mortesen e Orlando Bloom, che nel film interpretano Aragon e Legolas. Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello: cast, ... Leggi su italiasera Stasera in tv - Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello : trama e cast

Il Signore degli Anelli - location : dove sono stati girati i film

Il Signore degli Anelli – la Compagnia dell’Anello su Canale 5 - cast e trama (Di lunedì 27 aprile 2020) Mediaset in queste settimane propone, nelle prime serate, le saghe cinematografiche più appassionanti. In principio fu Italia 1, prima con Harry Potter, poi con Twilight. Poi Canale 5 ha iniziato a trasmettere Pirati dei Caraibi e Fantastici Animali. Questa sera, la rete ammiraglia del Biscione trasmetterà Ladell’Anello, ilde Il, e tratta dall’omonimo romanzo di Tolkien. Nella pellicola troveremo Elijah Wood nei panni di Frodo, Ian McKellen ad interpretare il mago Gandalf e Christopher Lee nella parte di Saruman, il re dei maghi. Sarà presente anche Liv Tyler e Cate Blanchett, rispettivamente nei panni di Arwen e Galadriel, così come Viggo Mortesen e Orlando Bloom, che nel film interpretano Aragon e Legolas. Il– Ladell’Anello: cast, ...

trash_italiano : - Harry Potter - Twilight - Hunger Games - Pirati dei Caraibi - Il Signore degli Anelli - The O.C. SIGNORI MEDIASE… - Avvenire_Nei : “Leggere il Signore degli Anelli nei giorni del virus. La Compagnia dell'Anello si forma attorno alla condivisione… - Khajiit27884691 : Dopo aver ricominciato a leggere il signore degli anelli per la centesima volta sta sera riguarderò il… - nientepopcorn : #OggiInTv Per non arrivare impreparati nella Terra di Mezzo, ecco il nostro approfondimento dedicato alla saga de… - marveltwh : RT @arusboh: MA STASERA C’È IL SIGNORE DEGLI ANELLI SONO PRONTISSIMA anche perché è da parecchio che non lo vedo e un bel po di cose non me… -