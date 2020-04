Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’anello | i 15 momenti indimenticabili

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 aprile 2020) Ripercorriamo Il- Ladell'Anello, il primo capitolo della trilogia di Peter Jackson ambientata nella Terra di Mezzo, attraverso 15. Non c'è dubbio che Ildi Peter Jackson sia come l'ottimo vino: più passano gli anni più quest'incredibile trilogia di film acquista qualità. Pietra miliare del genere fantasy, capace complessivamente di portarsi a casa ben 17 premi Oscar, l'adattamento cinematografico del romanzo di John R. R. Tolkien è un miracolo produttivo che non ha eguali: film dalla durata abnorme (se ogni film nella sua versione cinematografica riempie le tre ore, le versioni estese arrivano persino a quattro), apripista per le nuove tecnologie digitali (la performance capture con cui si è dato vita al personaggio di Gollum) e, ...