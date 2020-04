Il Signore degli Anelli La Compagnia dell’Anello film stasera in tv 27 aprile | cast

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) IlLadell’Anello è ilin tv lunedì 272020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV IlLadell’Anelloin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: The Lord of the Rings: The Fellowship of the RingUSCITO IL: 18 gennaio 2002GENERE: Avventura, FantasyANNO: 2001REGIA: Peter Jackson: Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Sean BeanDURATA: 178 MinutiIlLadell’Anelloin tv: trama Primo capitolo della trilogia tratta dall’omonimo romanzo di Tolkien. Sauron, l’Oscuro Sire di Mordor, ha perso ...