Il Segreto ultima stagione | Matias muore? Isabel ordina il suo omicidio

Leggi su gossipetv

(Di lunedì 27 aprile 2020) Anticipazioni Ilfinisce nel mirino della MarchesaL’de Il, che sta attualmente andando in onda sia in Spagna che in Italia, ci regalerà non pochi colpi di scena. Attraverso il salto temporale, abbiamo capito che sono tante le cose che sono cambiate a Puente Viejo, in particolare … L'articolo Ilil suoproviene da Gossip e Tv.