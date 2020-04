Il Segreto anticipazioni 28 aprile 2020 | il bacio tra Rosa e Adolfo interrotto da Manuela

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 aprile 2020) Nella puntata de Il, in onda martedì 28su Canale 5,baciamali sorprende.... Iltorna con la puntata di martedì 28su Canale 5 alle 16:10 e leparlano di un appassionatotra, che viene peròsul più bello. Ramon mostra subito un atteggiamento ostile e Pablo sospetta che sia stato mandato lì non per fare il solito controllo annuo ma per un controllo mirato ad evidenziare qualche errore già scoperto nella contabilità dell'anno passato. Tomas prima tranquillizza sua madre ma poi torna a far visita a Marcela. Isabel e' in ansia per l'arrivo del suo misterioso ospite e finisce di arredare alla perfezione ...