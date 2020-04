Il ritorno di Luigi Mario Favoloso a Live: indagato e accusato da Nina Moric si difende, anche lei è stata denunciata (Di lunedì 27 aprile 2020) Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 26 aprile 2020, nella seconda parte, dedicata all’intrattenimento, se così possiamo dire, il pubblico di Canale 5 ha ritrovato Luigi Mario Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric ha raccontato la sua versione dei fatti in merito a quelli che sono gli ultimi sviluppi della vicenda che lo vedono coinvolto. Oggi infatti è indagato per le molestie e le violenze che avrebbe fatto contro Nina Moric che tra l’altro, lo accusa anche di stalking ( nella seconda parte dell’intervento è andata in onda una intervista registrata di Nina Moric con altre accuse verso il suo ex). Favoloso spiega: “Sono qui per dire che anche io ho denunciato Nina Moric, quindi non sono l’unico ad essere nel registro degli indagati. Se ho contattato Nina Moric ci sono dei motivi…“. ... Leggi su ultimenotizieflash Elena Morali commenta il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. E a proposito della sua storia con Luigi Favoloso…

Ritorno di fiamma tra Luigi Favoloso ed Elena Morali : ”Posso dire alle persone quanto sei bella”

Luigi Mario Favoloso - passo indietro in amore | Ritorno di fiamma con l’ex (Di lunedì 27 aprile 2020) Nella puntata di-Non è la d’Urso in onda il 26 aprile 2020, nella seconda parte, dedicata all’intrattenimento, se così possiamo dire, il pubblico di Canale 5 ha ritrovato. L’ex fidanzato diha raccontato la sua versione dei fatti in merito a quelli che sono gli ultimi sviluppi della vicenda che lo vedono coinvolto. Oggi infatti èper le molestie e le violenze che avrebbe fatto controche tra l’altro, lo accusa anche di stalking ( nella seconda parte dell’intervento è andata in onda una intervista registrata dicon altre accuse verso il suo ex).spiega: “Sono qui per dire che anche io ho denunciato, quindi non sono l’unico ad essere nel registro degli indagati. Se ho contattatoci sono dei motivi…“. ...

SfideTv : #noneladurso Altro che 4 maggio La vera #Fase2 è iniziata stasera con il ritorno di Nina Moric e Luigi Favoloso ??… - FireworkCaos_ : Finalmente il ritorno del mio DRAMAH preferito MORIC vs LUIGI MARIO FAVOLOSO #noneladurso - paolopoliti1 : @luigidimaio SIAMO VICINI AL RITORNO DELLE TUE PRECEDENTI COMOETENZE “ STADIO SAN PAOLO “ E QUESTIONE DI POCO Luigi… - sentieriselvagg : Da domani al 2 maggio su Fuori Orario saranno programmati il Cartesio di Rossellini, un doppio Cottafavi (Il taglio… - dpaulillo : Luigi sveglia!! I soldi del MES ci servono per la sanità che dobbiamo preparare per il ritorno del #COVID19 previs… -